حالة مطرية تطرق أبواب المملكة.. الأرصاد: نراقبها في "البحر المتوسط"

أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 12:39 PM

أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر

حالة مطرية تطرق أبواب المملكة.. الأرصاد: نراقبها في "البحر المتوسط"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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