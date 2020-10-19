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أشارت إلى توقعات بهطولات بصورة متفرقة تبدأ من 24 إلى 26 أكتوبر

حالة مطرية تطرق أبواب المملكة.. الأرصاد: نراقبها في "البحر المتوسط"

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.