"التأمينات" تمكّن عملاءها من جميع خدماتها بنسبة 100%

تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع أزمة كورونا

مكّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاءها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.

ويعد ذلك التحرك امتداداً لجهودها وتميزها المستمر في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أولت منذ إنشائها أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية.

وتعتبر المؤسسة من الجهات التي صنفت من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" ضمن الفئة البلاتينية والتي تمثل أعلى فئات النضج والتحول للتعاملات الإلكترونية.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشؤون تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران: المؤسسة حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث استطاعت تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.

وأضاف: في ظل أزمة كورونا الحالية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا من تعليق للحضور لمقرات العمل وانتقال سريع للعمل عن بعد مع أهمية تقديم خدمات المؤسسة لعملائها في مختلف مناطق المملكة، تضاعفت الجهود مكللة بالنجاح نحو التحول الرقمي الكامل.

وأردف: المؤسسة استمرت في تقديم 98% من خدماتها عبر قنواتها الرقمية المتعددة سواء من خلال بوابتها الإلكترونية أو تطبيق "تأميناتي" للهواتف المحمولة أو الخدمات الاستباقية.

وتابع: المؤسسة أطلقت المكتب الإلكتروني مباشرة في بداية الأزمة والذي مكن تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب والتي تشكل 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية لتصل إلى تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% .

وأكد "العمران" أن رؤية المؤسسة الطموحة واستثمارها خلال السنوات الماضية في بنيتها التقنية المتينة وعملها الدؤوب لتمكين التقنية والخدمات الإلكترونية كان له دور رئيس في تمكين منسوبي المؤسسة من العمل عن بعد بنسبة 100% بشكل سلس ووفق خطة عمل لانتقال جميع الموظفين واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بالخيارات التقنية المتوفرة لتسهيل الوصول وعمليات التواصل مع أخذ متطلبات الأمن السيبراني بالاعتبار في وقت وجيز جدًا والذي انعكس بدوره على استمرارية العمل بالمؤسسة في جميع الوظائف وعدم توقف أي من مشاريع المؤسسة ومبادراتها.