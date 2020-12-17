"الأسمري" مستشار أمير نجران للمرتبة الـ12

أصدر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية مستشاره الخاص، عوض بن عبدالله الأسمري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "الأسمري" عن شكره لسمو أمير المنطقة؛ على منحه الثقة بالترقية الوظيفية الاستثنائية، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية.

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 01:04 AM

"الأسمري" مستشار أمير نجران للمرتبة الـ12

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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أصدر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، قرارًا بترقية مستشاره الخاص، عوض بن عبدالله الأسمري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما أعرب "الأسمري" عن شكره لسمو أمير المنطقة؛ على منحه الثقة بالترقية الوظيفية الاستثنائية، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية.

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