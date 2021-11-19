اختفاء امرأة خمسينية بعد خروجها من منزلها الخميس

تعاني اعتلالات نفسية

اختفت امرأة خمسينية في المدينة المنورة؛ حيث أكد ابنها خلال حديثه لـ"سبق" أنها خرجت من المنزل بحي شوران بالمدينة المنورة فجر الخميس الماضي، وهي تعاني من مرض نفسي منذ ٣ سنوات.

وأضاف: "كانت حالتها تتحسن في الفترة الأخيرة، ولكنها غادرت المنزل وتم تقديم بلاغ في الشرطة"، مبينًا أنها سمراء البشرة وزائدة الوزن، وشعرها قصير وغير مرتدية العباءة؛ لأنها خرجت من المنزل بدون العباءة.



وناشد ابن المرأة المختفية في حال العثور عليها الاتصال على الأرقام التالية:

+966 54 606 5581

0564221177