"الصحة": تعلن سلامة الفحص المخبري للشقيقتين الهنديتين

قالت: العيّنات سلبية وتمّ إنهاء إجراءات العزل الصحي الاحترازي

أعلنت وزارة الصحة سلامة نتائج الفحص المخبري للشقيقتين الهنديتين اللتين تناقلت وسائل الإعلام خبر خروجهما من الهند للسعودية؛ حيث أظهر الفحص سلبية العيّنات.

وأضافت "الوزارة" نظراً لذلك ولكونهما خارج الصين أكثر من 14 يوماً، فقد تمّ إنهاء إجراءات العزل الصحي الاحترازي.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت، في بيان "سابق"، أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي موجودتان حالياً تحت الملاحظة والعزل احترازياً، كما توضح الوزارة أنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوماً، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أيّ علامات مرضية ولم تكونا في مدينة ووهان في أثناء وجودهما في الصين، وتمّ تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين أكثر من خمسة عشر يوماً تمّ بصورة نظامية، حيث يمنع مَن كان في الصين خلال خمسة عشر يوماً ماضية من دخول المملكة.

وعلى الرغم من ذلك فقد توجّه فريق العزل الوبائي إلى منزل الأسرة فوراً وتمّ أخذ عيّنات للفحص المخبري ويجري العمل عليها.