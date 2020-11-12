الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة لكورونا و18 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 65108 والوفيات 2111 شخصًا

سجلت الجزائر 851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65108 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بوفاة 18 شخصًا بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2111 وفاة.