توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

عطيف: يهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وفتح باب التطوع للمساهمة فيه

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف قائلًا: إن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفِرَق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين؛ من خلال إيصالها إلى منازلهم يوميًّا مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطيف: مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريالًا بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وترابطه غنيًّا وفقيرًا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.