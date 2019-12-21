شاهد.. شرطي أمريكي يطلق النار على شاب قطري ويقتله

بعد "مواجهة شرسة" بينهما

كشف شريط فيديو عن لحظة قيام أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا، بإطلاق النار على شاب قطري متواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية، وقتله، "بعد أن هاجم القطري رجل الشرطة بعنف" أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، حسبما ذكرت السلطات يوم الجمعة.



وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة: إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عامًا وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في إحدى ضواحي مدينة فينيكس، في وقت متأخر من يوم الخميس، وأمره بإعادتها.



وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.



واستخدم الجندي هيو جرانت مسدسًا صاعقًا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله؛ حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".



وقال ميلستيد قبل أن يعرض تسجيلًا من كاميرا لوحة القيادة عن الهجوم: "لقد كانت مواجهة شرسة، لقد كان في معركة من أجل حياته".



وحسب "أسوشيتد برس": يُظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقت ما يرمي الهاشمي جرانت على الأرض.



وقد بثت قناة "فوكس 10" تسجيلًا لواقعة إطلاق النار، وأشارت إلى أن الهاشمي كان قد تم توقيفه قبل الواقعة بيومين، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تيمبي بولاية أريزونا، تقول الشرطة إنه تسبب في اضطراب في المبنى قبل اعتقاله.



وقد نُقل "جرانت" إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إطلاق سراحه، فيما تتواصل التحقيقات.