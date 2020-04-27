جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة

دعت الباحثين والمتخصصين للمشاركة بأعمالهم

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg

10

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 12:06 AM

دعت الباحثين والمتخصصين للمشاركة بأعمالهم

جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 4,694

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020