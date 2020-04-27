جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة

دعت الباحثين والمتخصصين للمشاركة بأعمالهم

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

‪Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

‏ ‪ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg