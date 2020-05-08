مجسدًا أسمى معاني الإنسانية.. شاهد رجل أمن يسقي قطة أنهكها الظمأ

ترجل من دوريته وذهب إليها ليسقيها في منظر أثار المغردين ونال إعجابهم

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل أمن يسقي “قطة” كان قد أنهكها الظمأ في إحدى الطرقات بمحافظة جدة.

وبيّن الفيديو رجل الأمن الذي يظهر جالساً، ممسكًا بعبوة من الماء، ليسقي قطة كانت واقفة تنتظر رشفات الماء تلك.

وأظهر الفيديو القطة وهي تقوم بشرب الماء من غطاء العبوة، فيما أثار المنظر إعجاب المغردين، وكذلك نال إعجاب جميع متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الفيديو بأنه اختصار لمعاني الرحمة والإنسانية من جانب رجال الأمن.

من جانبه قال الإعلامي فيصل الشنبري: إن رجل الأمن عوض عبدالله المسعودي أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة ضرب مثالاً رائعًا في الإنسانية وجسد معناها؛ حيث ترجل من دوريته وذهب إلى القطة ليسقيها.

وأكد الشنبري أن الفيديو رغم بساطته لخص لنا معاني إنسانية نبيلة جاءت من ديننا الحنيف، خاصة في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة التي تتنزل فيها البركات.