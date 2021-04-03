العراق يسجل 5379 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 868200 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14430, فيما تم تسجيل 5017 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 773232 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80538 مصابًا, منهم 481 في العناية المركزة.

