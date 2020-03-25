مصر: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 442.. وشفاء 93 حالة

وزيرة الصحة:  113 حالة تحولت إلى سلبية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: إنه تم رصد 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد المصابين إلي 442 حالة، منهم 93 حالة تم شفاؤها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل.

وأضافت زايد، أن هناك 113 حالة تحولت إلى سلبية.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 04:21 PM

وزيرة الصحة:  113 حالة تحولت إلى سلبية

مصر: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 442.. وشفاء 93 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: إنه تم رصد 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد المصابين إلي 442 حالة، منهم 93 حالة تم شفاؤها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل.

وأضافت زايد، أن هناك 113 حالة تحولت إلى سلبية.

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