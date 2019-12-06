"فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب؛ مساعداً لأمين منطقة الرياض.

وأعرب "المخضوب"؛ عن خالص شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض، على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- محفزاً لبذل مزيدٍ من العطاء.

وأكّد "المخضوب"؛ مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في "الأمانة"؛ لتطوير العمل وفق توجيهات الأمين من خلال رسم خريطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.

الأمير فيصل بن عبدالعزيز عياف صالح المخضوب أمين منطقة الرياض

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06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 02:45 PM

"فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب؛ مساعداً لأمين منطقة الرياض.

وأعرب "المخضوب"؛ عن خالص شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض، على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- محفزاً لبذل مزيدٍ من العطاء.

وأكّد "المخضوب"؛ مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في "الأمانة"؛ لتطوير العمل وفق توجيهات الأمين من خلال رسم خريطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.

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الأمير فيصل بن عبدالعزيز عياف صالح المخضوب أمين منطقة الرياض

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