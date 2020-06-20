"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

توقّعت أن تستمرّ الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 01:28 PM

توقّعت أن تستمرّ الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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