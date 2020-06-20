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توقّعت أن تستمرّ الحالة حتى الساعة السادسة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.



وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.