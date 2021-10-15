بأمر الملك.. تعيين الجلاجل وزيرًا للصحة والربيعة وزيرًا للحج والعمرة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت:



- إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.



- تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة.



- تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.



- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.



- ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويُعيَّن قائدًا للقوات المشتركة.