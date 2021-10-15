بأمر الملك.. تعيين الجلاجل وزيرًا للصحة والربيعة وزيرًا للحج والعمرة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت:

- إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

- تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة.

- تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.

- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويُعيَّن قائدًا للقوات المشتركة.

أمر ملكي

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15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 09:34 PM

بأمر الملك.. تعيين الجلاجل وزيرًا للصحة والربيعة وزيرًا للحج والعمرة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت:

- إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

- تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة.

- تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.

- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- ترقية الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويُعيَّن قائدًا للقوات المشتركة.

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أمر ملكي

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