جائزة "الفوزان" تنظم ندوة تثقيفية عن المساجد الخضراء بالخبر.. الأسبوع القادم

توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي لتطبيق معايير العمارة صديقة البيئة بالجوامع

تنظم الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بالتعاون مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء؛ ندوة تثقيفية عن موضوع المساجد الخضراء، في برج الفوزان بالخبر، وذلك يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجارى.

ويستعرض نائب رئيس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء الدكتور كريشنان بادمنبهان، كيفية تطبيق معايير الأبنية الخضراء في عمارة المساجد بحيث تصبح مساجد المستقبل خضراء وصديقة للبيئة.

ويلقي المهندس حامد العرفج المدير العام للشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة، محاضرة حول مفهوم المسجد الذكي وكيفية استعمال التطبيقات الذكية الحديثة في المساجد بحيث يتم وقف الهدر في الطاقة باستعمال هذه التطبيقات.

فيما ستقوم الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بحيث يتعاون الطرفان في جهد مشترك من أجل وضع منهجية لتطبيق معايير العمارة الخضراء في المساجد، وخصوصًا في كود بناء المساجد الذي تعمل الجائزة على صياغته بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبهذا تصبح المملكة الدولة الرائدة في ذلك.

