رئيس ديوان المظالم يزور جناحي المملكة والإمارات بمعرض إكسبو

قدم شكره للقائمين عليهما وأشاد بما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، معرض إكسبو 2020 المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتجول في جناح المملكة، واطّلع على ما احتواه الجناح من إبراز جوانب النهضة التي تعيشها المملكة، وما احتواه أيضًا من التراث والطبيعة الجغرافية والاجتماعية والنمو والتطور.



كما زار"اليوسف" الجناح الإماراتي الذي يسلط الضوء على المراحل التاريخية، والتطور الذي تعيشه الإمارات، معربًا عن سروره بتميز المعرض، ومقدمًا شكره للقائمين على الجناحين السعودي والإماراتي لما رآه واطلع عليه أثناء الزيارة.