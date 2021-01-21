"المحمادي" مساعدًا لمدير تعليم مكّة للخدمات المساندة

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عصام مرزوق المحمادي مساعدًا للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للخدمات المساندة حتى تاريخ 1 / 1 / 1444 هـ



فيما ثمن "المحمادي" لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي هذه الثقة ولمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.