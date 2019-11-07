الرياض.. "التويجري" يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض

سعيًا لتطوير الخدمات الصحية ولزيادة القدرة الاستيعابية للمراجعين

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، مركز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى رويضة العرض؛ في إطار سعيها لتطوير خدماتها الصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة، أن المركز الجديد يضم منطقة انتظار للمرضى، ومنطقة انتظار معزول لمرضى الأعراض التنفسية، ومنطقة الفرز البصري التنفسي، وغرفة عزل سالبة الضغط مكتملة، وغرفة لفحص مرضى الأعراض التنفسية مكتملة.

وأضاف الدكتور "الجمعة": يتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين في الوقت الحالي؛ وذلك استكمالًا لتقديم الخدمة على أكمل وجه؛ مما له انعكاس إيجابي على المرضى والمراجعين.

من جانبه نوّه مدير المستشفى الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي، بالدعم والمتابعة الحثيثة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعديه للمستشفى لكل ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.