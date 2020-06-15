في شهر واحد.. ميزانية تركيا تسجل عجزاً بأكثر من ملياري دولار

الحكومة توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الإثنين، تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة "2.53 مليار دولار" بميزانية الحكومة في شهر مايو الماضي وحده.

ووفق "رويترز"، بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايو الماضي.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفي سبتمبر الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.