#الفالح يدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بـ #مضيق_هرمز

قال: نأمل بزيادة طاقة أنابيب نقل النفط من شرق #السعودية لغربها

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم (الخميس) إنه «قلق من الوضع في مضيق هرمز»، داعياً المستوردين العالميين إلى تأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر المضيق.



وقال الفالح لوكالة أنباء «رويترز» بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان: «نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي، وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضًا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم».



وأشار الفالح إلى أن الطلب الحالي على النفط «متين بدرجة معقولة»، مؤكداً على أن الحرب التجارية بين أميركا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حدٍ كبير.



وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تُنقل عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الخام العالمية يومياً، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الممر المائي يوم (الجمعة) الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبل أسبوعين.