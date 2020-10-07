أكثر من 440 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكّد في الشرقية

على مدار 24 ساعة منذ بدء العمل و12 غرفة "مسار فحص"

قدّم مركز "تأكّد" في المنطقة الشرقية خدماته لأكثر من 440 ألف مستفيد، بواقع 4500 مسحة يومياً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث يعمل المركز على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال 12 غرفة "مسار فحص".

وخصّصت "الصحة" مراكز تأكّد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز "تأكّد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.