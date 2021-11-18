"المظالم": رفض دعوى تطالب بإلغاء عقوبة تأديبية بحق طالب متلبس بالغش

القرار تضمّن حرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي

كشف ديوان المظالم اليوم عن صدور حكم إداري برفض الدعوى التي تطالب بإيقاف العقوبة التأديبية بحق المدعي بعد ثبوت ضبطه متلبسًا بالغش في اختبار إحدى المواد، والذي تكرر في السابق.

وأوضح ديوان المظالم أنه تقرر اعتماد صحة القرار الإداري، وعدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره ارتكابه؛ لكونه كلامًا مرسلاً لا دليل عليه.

وكان المدعي قد طالب بإلغاء القرار المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش، باعتباره مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب.

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18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443 01:16 PM

القرار تضمّن حرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي

"المظالم": رفض دعوى تطالب بإلغاء عقوبة تأديبية بحق طالب متلبس بالغش

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف ديوان المظالم اليوم عن صدور حكم إداري برفض الدعوى التي تطالب بإيقاف العقوبة التأديبية بحق المدعي بعد ثبوت ضبطه متلبسًا بالغش في اختبار إحدى المواد، والذي تكرر في السابق.

وأوضح ديوان المظالم أنه تقرر اعتماد صحة القرار الإداري، وعدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره ارتكابه؛ لكونه كلامًا مرسلاً لا دليل عليه.

وكان المدعي قد طالب بإلغاء القرار المتضمن إلغاء اختباره في إحدى المواد وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهّد عليه بعدم تكرار مخالفة الغش، باعتباره مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب.

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