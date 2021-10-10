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البرنامج أكد أن عملية الإيداع للدفعة 47 ستستمر حتى نهاية اليوم

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (47).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.