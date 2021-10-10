"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (47).
وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
البرنامج أكد أن عملية الإيداع للدفعة 47 ستستمر حتى نهاية اليوم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (47).
وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.