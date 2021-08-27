"الشعلان" يستقبل سفير بنجلاديش لدى المملكة

بحثا المواضيع التي تصبّ في مصلحة البلديْن

استقبل الأمير الدكتور نايف بن فواز الشعلان، بمنزله في مدينة الرياض، سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة، الدكتور محمد جاويد باتواري، والوفد المرافق له.

وعقد الأمير الدكتور "الشعلان" اجتماعاً مع د."باتواري" والوفد المرافق له، شهد الحديث عن العديد من المواضيع التي تصبّ في مصلحة البلديْن.

وقدّم سفير جمهورية بنجلاديش درعًا خاصًا؛ تكريمًا وتقديرًا من سفارة جمهورية بنجلاديش للأمير الدكتور نايف بن فواز الشعلان.