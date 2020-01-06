وزير الخارجية: لا بد أن نعي المخاطر ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة

قال: الرياض ستكون مقراً لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

قال وزير #الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن #الرياض ستكون مقراً لمجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: لا بد أن نعي المخاطر، ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة والدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية، ونمر بمرحلة حساسة ولا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وفي وقت سابق اليوم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك المفدى نقل تحياته وتقديره لقادة بلادهم.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.