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قال: إنها تتشابه مع النمط المتدرج تصاعديًّا وتتوسع بشكل يومي

خبير طقس: حالة مطرية مرتقبة على مكة تبدأ غدًا وتستمر عدة أيام

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بدءًا من الغد الجمعة، بحالة مطرية تستمر عدة أيام.



وتفصيلًا، قال "الشيخي": إن ‏بداية الحالة -إن شاء الله- بمنطقة مكة والغربية من الغد ‎الجمعة؛ حيث تتشابه مع النمط اليومي المتدرج تصاعديًّا، وتبدأ بالمحدودية، ثم تتوسع بشكل يومي، وتستمر إن شاء الله لأيام عديدة.