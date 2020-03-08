"عمل مكة" يضبط 565 مخالفة للتوطين خلال أسبوع

3167 جولة على المنشآت التجارية بمشاركة الجهات الرسمية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 3167 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.



وأسفرت الجولات عن ضبط (565) مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.



وتأتي هذه الجولات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين.



وغطت الجولات عددًا من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.



وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.





يشار إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.