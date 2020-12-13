بسبب لوحة "عطسة".. صاحب منزل استيقظ ليجد نفسه مليونيرا ً

تقارير: سحب العقار من السوق.. وهذا رأي المالك

استيقظ صاحب منزل ليكتشف أنه أصبح مليونيراً؛ بسبب جدارية رسمها الفنان الشهير المجهول روبرت بانكسي على جدار بيته في إحدى ضواحي بريستول البريطانية، حيث ارتفعت قيمة العقار المعروض للبيع لتصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

وتحت عنوان "(عطسة بانكسي) رفعت ثمن العقار إلى نحو 5 ملايين إسترليني"، نقل موقع "يورو نيوز" الإخباري عن صاحب العقار أنه لن يتراجع عن بيع منزله، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن سحبه من السوق.

ونفى نك مايكن صاحب الملكية نيته رفع السعر؛ بسبب جدارية بانكسي، رغم أن الصحافة رجّحت ارتفاع سعر العقار بقيمة كبيرة جداً.

وقال مايكن إنه "عندما تستيقظ وترى أن الصحف الشعبية تقول إن قيمة المنزل تبلغ الآن 5 ملايين جنيه إسترليني، عليك التفكير فيما تفعله.. لكن ذلك لن يغير شيئاً (في المخطط)".

وأضاف أن ما يهمه هو الإبقاء على العمل الفني في مكانه والحفاظ عليه.

واللوحة تحمل عنوان "أتشو!!" وتصور عجوزاً ترتدي خماراً وتعطس ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء. الصورة نالت مليوني إعجاب في إنستغرام خلال وقت قصير وهي الثانية لبانكسي خلال فترة الحجر الصحي.

وقال ماكين لراديو "بي بي سي" بريستول إن البيع "تم تجميده لمدة 48 ساعة" بعد ظهور اللوحة الجدارية على جانب المنزل شبه المنفصل في توترداون يوم الخميس.

وقال ماكين إنهم وضعوا قطعة من الأكريليك الشفاف فوق العمل الفني وقاموا بتركيب نظام إنذار لمحاولة حمايته، مضيفاً أن الأسرة كانت "تبحث في وضع تعهد في سندات المنزل" للتأكد من إبقاء جدارية بانكسي في مكانها.

ثم أضاف ساخراً: "لم نجنِ ال5 ملايين، لا.. بل دفعنا المال من جيبنا لشراء الطلاء العازل".

وأكد ماكين: "إذا كان لا بد من رفع اللوحة لنقلها إلى مجلس مدينة بريستول أو المتحف، يمكن الاحتفاظ بها كما هي وبأمان".