الملك وولي العهد يهنئان "إمام علي رحمان" بذكرى استقلال بلاده

أعربا عن أطيب التمنيات لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إمام علي رحمان؛ رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة لرئيس جمهورية طاجيكستان، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.