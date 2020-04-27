"تقني مكة" يعلن عن مبادرة لتطوير المواطن والمقيم مجانًا

بمشاركة أكثر من 40 معهدًا تدريبيًا على مستوى المنطقة

دعا مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، إلى الاستفادة من المبادرة المجتمعية التي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع معاهد التدريب الأهلي بالمنطقة.

وأشار إلى عقد أكثر من 80 دورة تدريبية معتمدة ومجانية، تؤكد المسؤولية المجتمعية المشتركة تجاه تطوير الجنسين من أبناء الوطن والمقيمين فيه في هذه الفترة التي يعاني منها العالم أجمع جراء جائحة كورونا .

وثمّن "كدسة" المبادرة التي جاءت في وقت أحوج ما يكون الجميع إليه من إبراز أهمية التطوير عن بعد وإبراز الدور المشرف لقطاع التدريب التقني في المملكة والذي يعتبر استمراراً لما تقدمه بلاد الحرمين الشريفين دعماً للمواطنين خلال هذه الأزمة التي شهدت الكثير من الدروس بين القيادة والشعب استهدفت حماية المواطن والمقيم على حد سواء .

وأشاد "كدسة" بدعم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد لهذه المبادرة التي تحمل رؤية نبيلة ورسالة مهنية نحو خدمة أبناء وطننا الكريم.

ونوّه بجهود معاهد التدريب الأهلي التي تشارك المؤسسة العمل التدريبي وتنمية أبناء الوطن وبناء الشراكات المجتمعية، وتحقيق الرسالة التطوعية، انطلاقًا من تطلعات القيادة وجهودها المتميزة في هذا السبيل .

وأكد "كدسه" أهمية المبادرة التي تعتبر استمراراً للعديد من المبادرات التي شهدتها المؤسسة منذ حدوث تداعيات الأزمة في ظل عقد الشراكات الإستراتيجية التي تحقق أهدافها النوعية في مسيرة العمل المهني المجتمعي ومواكبة الرؤية ٢٠٣٠ بما يخدم المواطن في هذه البلاد الغالية.

يذكر أن هذه المبادرة المجتمعية قد تم إعلان نسختها في منطقة مكة المكرمة والتي تشمل 80 دورة معتمدة تتراوح ما بين 5 ساعات و20 ساعة، ويقدمها 41 معهداً من معاهد التدريب الأهلي بمحافظات المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، حيث استقطبت حتى اليوم أكثر من 15 ألف مواطن ومقيم فيما لا تزال حتى الآن تستقبل طلبات التسجيل في برامجها التطويرية والتدريبية على الرابط :

‏https://www.tvtcmakkah.org/trining