حالة ماطرة تؤثر في أجواء 8 مناطق وبدايتها السبت

المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن تستمر إلى الاثنين

قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المركز: الأمطار ستشمل أجزاء من حائل، الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف أن توقع هطول الأمطار ابتداء من السبت المقبل إلى الاثنين.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 03:18 PM

المركز الوطني للأرصاد يتوقع أن تستمر إلى الاثنين

حالة ماطرة تؤثر في أجواء 8 مناطق وبدايتها السبت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المركز: الأمطار ستشمل أجزاء من حائل، الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف أن توقع هطول الأمطار ابتداء من السبت المقبل إلى الاثنين.

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