شظايا تخرج مع الحوادث.. "التجارة" تستدعي 10.449 مركبة نيسان

خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد ينتهي بإصابة خطيرة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ن استدعاء 9882 مركبة نيسان Pickup D22 إضافة إلى 576 مركبة نيسان Tiida، " 2010 - 2012 ".

وأوضحت "التجارة" أن سبب الاستدعاء هو خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 01:22 PM

خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد ينتهي بإصابة خطيرة

شظايا تخرج مع الحوادث.. "التجارة" تستدعي 10.449 مركبة نيسان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ن استدعاء 9882 مركبة نيسان Pickup D22 إضافة إلى 576 مركبة نيسان Tiida، " 2010 - 2012 ".

وأوضحت "التجارة" أن سبب الاستدعاء هو خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب عند وقوع حادث مما قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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