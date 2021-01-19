معاقبة 28 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنوّرة

خلال الأسبوع الماضي.. وشملت الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي؛ شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكّدت أمانة المدينة المنوّرة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة؛ للتأكّد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.