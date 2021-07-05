"الشورى" يوافق على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم

المجلس ناقش التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وناقش "الشورى" التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/ 1442هـ.