رغم إنكار حزب "أردوغان".. بيانات رسمية تكشف عن ارتفاع مؤشرات الفقر بتركيا

طفرة في عدد المدخنين بين الأعمال الصغيرة وغير المدرجين بالضمان الاجتماعي

واقع مؤلم كشفته بيانات رسمية تركية، أمس الثلاثاء، على الرغم من إنكار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للأزمة الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه المجتمع.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019، بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال عام 2017؛ وفقًا لموقع "زمان" التركي.

وفي عام 2019، بلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر نحو 13.2%، بعدما سجلت 12.8% خلال عام 2017، وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8%.

وشهد عام 2019 أيضًا ارتفاع معدلات تناول الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عامًا فما فوق إلى 31.3%، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5% خلال عام 2010.

وخلال العام عينه بلغت نسبة مَن يتناولون السجائر من الذكور ضعفي ونصف نسبة من يتناولون السجائر من الإناث.

وفي عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عامًا و24 عامًا الذين لم يواصلوا تعليمهم، ولا يمتهنون أي مهنة، نحو 26% وهي الأعلى على الإطلاق خلال السبع سنوات الأخيرة.

وبلغت نسبة العمال غير المدرجين ضِمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5%، بعدما كانت تبلغ 43.3% خلال عام 2010.