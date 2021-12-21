انطلاق المعسكر الخليجي للمنتخب السعودي للمبارزة للسيدات

انطلقت اليوم تدريبات المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات لسلاحي الأبيه والشيش، للمعسكر الخليجي المشترك الذي يشارك فيه 15 لاعبة من منتخب قطر و15 لاعبة من منتخب الكويت، حتى الـ29 من ديسمبر الجاري.

وأجرى المنتخب السعودي للسيدات أولى تدريباته في الصالة الرياضية بأكاديمية اسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 لاعبات وهن: لين الفوزان وآية عمّار وياسمين الصبان وأناهيد الخيبري (سلاح الشيش) ودانة القاسم وضي العميري وليلى فراس وجنى القضماني وفوزية الخيبري ويارا الفرائضي (سلاح الأبيه).

ويشرف على المنتخب إداريًا ملاك السلطان ودعد المسفر، فيما يتولى التدريب محمد بن عزيزة (سلاح الشيش) وهاني الداوود (سلاح الأبيه).

ويهدف المعسكر الخليجي من المشاركة إلى رفع المستوى الفني للسيدات في اللعبة للمنتخبات الخليجية من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات.