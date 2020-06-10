"كورونا" يصيب 1455 مصريًا جديدًا ويقتل 36

عدد الإصابات يرتفع إلى 38.284

سجلت مصر، اليوم (الأربعاء)، 36 حالة وفاة و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 11583 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من جهة أخرى، بيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالة وفاة.