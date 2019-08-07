شاهد من المشاعر.. جهاز يمكّن الحجيج من التحدث بالعربية

وفرته وزارة الصحة للقيام بالترجمة الفورية للمرضى

وفرت وزارة الصحة بمستشفيات المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ، أجهزة الترجمة الفورية للتواصل بجميع اللغات للمرضى، حيث يترجم الجهاز لغة المريض إلى لغة الكادر الطبي.
ويستطيع الجهاز اليدوي الترجمة الفورية، ويسهل حمله وتنقله، حيث يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت دون أن تكون متصلًا على شبكة الإنترنت، كما أن مستخدميه من الكادر الطبي يمكنهم التواصل مع الحجاج بشكل بديهي ووجهًا لوجه.
وحصلت "سبق" على مقطع فيديو لمشرف تمريض العناية المركزة بمستشفى منى الطوارئ أخصائي أول عبدالرحمن أبوخضاعة وهو يشرح كيفية استخدام الجهاز، مختتماً مقطع الفيديو بقوله: "والله ما مثلك بها الدنيا بلد".

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07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:27 PM

وفرته وزارة الصحة للقيام بالترجمة الفورية للمرضى

شاهد من المشاعر.. جهاز يمكّن الحجيج من التحدث بالعربية

سويد الحارثي

مكة المكرمة

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وفرت وزارة الصحة بمستشفيات المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ، أجهزة الترجمة الفورية للتواصل بجميع اللغات للمرضى، حيث يترجم الجهاز لغة المريض إلى لغة الكادر الطبي.
ويستطيع الجهاز اليدوي الترجمة الفورية، ويسهل حمله وتنقله، حيث يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت دون أن تكون متصلًا على شبكة الإنترنت، كما أن مستخدميه من الكادر الطبي يمكنهم التواصل مع الحجاج بشكل بديهي ووجهًا لوجه.
وحصلت "سبق" على مقطع فيديو لمشرف تمريض العناية المركزة بمستشفى منى الطوارئ أخصائي أول عبدالرحمن أبوخضاعة وهو يشرح كيفية استخدام الجهاز، مختتماً مقطع الفيديو بقوله: "والله ما مثلك بها الدنيا بلد".

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