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في مقطع فيديو استعرضت فيه إمارة مكة آخر التطورات عبر أحد المستفيدين

من الفوضى للوحدات النموذجية.. مستفيد: الجو آمن والنفسية "صارت حلوة"

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استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، وذلك بعد إزالة الأحياء العشوائية بجدة.



وفي بداية المقطع، رحّب المستفيد بالزور، واصفاً لهم الوحدات السكنية حيث تكون من 4 غرف وصالتين ومطبخ، إلخ.



وقال المستفيد: "دون مضايقات ومعاكسات أو أي حاجة، زمان كنا بالحارة ما عندنا حدائق وتخاف تدخل المحل اللي تبغاه مجهولين وإقامات ما عندهم، وأحياناً ما تقدر تدخل بعد المغرب".



وأضاف يقول: "الحمد لله تحسن الوضع بكثير عن أول حتى في نفسية الواحد صارت نفسيته حلوة".



وأشار إلى أن الوحدات السكنية جوها آمن ويمكن لصغار السن الجلوس في الحديقة والألعاب التي تتوسط الوحدات السكنية إلى منتصف الليل.