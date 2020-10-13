شرطة جدة تقبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها

ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على عشرة أشخاص، مواطنَيْن، و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها. وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.