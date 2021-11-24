"الحصيني": اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من "الزبانا"

قال: أيامه 13 تزداد فيها برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف، وهو "الزبانا" وأيامه 13 يوماً، تزداد فيها برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، ووقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام.

وأضاف الحصيني، في هذا الوقت يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية.

وأكمل في تغريدات على حسابه بتويتر، يقولون "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا" كناية عن استعداد رب الأسرة للشتاء، وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره.