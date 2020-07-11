كورونا في الصين.. حالتا إصابة فقط في آخر 24 ساعة

اليابان سجلت 280 إصابة جديدة والإجمالي 21408 حالات

سجلت السلطات الصينية، اليوم، حالتَيْ إصابة جديدة لوافدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة محلية.



وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان لها، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس إلى 83587 حالة، بينما استقرّ إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة.



من ناحية أخرى سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 21408 حالات.



وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة لتستقرّ حصيلة ضحايا الجائحة عند 982 حالة.