بدء تظاهرات في العاصمة الأميركية تلبية لدعوة الرئيس ترمب

تسبق جلسة مجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات

بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن التظاهرات تلبية لدعوة الرئيس دونالد ترمب، وتأتي التظاهرات لتسبق جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، ووافقت عليها المجامع الانتخابية بالولايات التي يرفض "ترمب" الاعتراف بها ويُصر على أن الانتخابات زورت.

