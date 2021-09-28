القنصلية السعودية في "هيوستن" تحتفل باليوم الوطني الـ 91

"الجبرين" رفع التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين وولي العهد

احتفلت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية الأحد بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حيث رفع القنصل العام للمملكة في هيوستن سعد بن حمد الجبرين التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه من كل شر وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

واستعرض القنصل العام في كلمة ألقاها خلال الحفل مرحلة التأسيس والتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وحقبة البناء والنهضة وصولاً إلى مرحلة التحول الإستراتيجي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ونوَّه بأن هذه المرحلة أصبح فيها المواطن السعودي محوراً للتغير والتطور وأصبح المجتمع مهتماً بمقومات وحوافز التنمية البشرية والمادية ليتبوأ مكانه اللائق والمرموق ضمن المجتمعات الإنسانية المتقدمة والمؤثرة مشيداً بحرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها وما قامت به من خطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ومنوهاً بالعلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة والتي تعتبر علاقة تاريخية واستراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف صور التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين والتنسيق الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلا البلدين ولله الحمد.

واقتصر حفل القنصلية في ظل جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية على أعضاء البعثة، وعدد من المواطنين من منسوبي شركة أرامكو وشركة سابك.