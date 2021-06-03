"الصحة": تسجيل 1261 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1364 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 يونيو 2021، تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 454217 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1364 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 436884 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7408 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9925 والحالات الحرجة 1516 حالة.