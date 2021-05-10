"الأرصاد": أمطار رعدية إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات ابو عريش، والحرث، صبيا، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وهروب، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.