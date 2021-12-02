"مرور جدة" يؤكد جاهزيته لتنفيذ التنظيم المروري لسباق "الفورمولا1".. غداً

أهاب بقائدي المركبات بالتقيد بقواعد السير وتفادي الازدحام المروري المتوقع

أكد المتحدث الإعلامي لإدارة مرور محافظة جدة، اليوم الخميس، جاهزية رجال المرور لتنفيذ التنظيم المروري الخاص بإقامة سباق الفورمولا (1) في محافظة جدة، خلال الفترة من يوم غد الجمعة وحتى نهاية يوم الأحد المقبل .



وأشار إلى أنه تم تهيئة ( 7) مواقف لمركبات مرتادي السباق، وتخصيصها حسب فئة التذاكر، ويكون الدخول إليها باستخدام تذاكر إلكترونية تفاعلية، تسهل على الزوّار التعرف على الموقف المخصص لهم .



وأوضح المتحدث أنه يمكن للزوار الوصول إلى المواقف المخصصة وفق الآتي :



1. القادم باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز يتجه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوباً إلى طريق الخدمة للانعطاف غربًا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة .



2. القادم باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز، يعود باتجاه الجنوب عند دوار الكرة الأرضية، ويتجه إلى طريق الخدمة للانعطاف غرباً إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة .



3. القادم عبر طريق الحرمين ومن مطار الملك عبدالعزيز، يتجه إلى جسر الصالة الملكية، ومنه الاتجاه غرباً للوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوباً.



وأهاب المتحدث بقائدي المركبات للتقيد بقواعد السير، وتفادي الازدحام المروري المتوقع على موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة الآتية :



1. طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة، وطريق الحرمين بالاتجاهين شمالاً وجنوباً.



2. طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق فلسطين بالاتجاهين شرقاً وغرباً.