رازفان وجوفينكو وابن مصطفى الأفضل في شهر يناير

حصد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر يناير الماضي.

وحقق الإيطالي سبيستيان جوفينكو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب، فيما أحرز التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب جائزة أفضل حارس مرمى، للشهر ذاته.

وشهد الشهر إقامة ثلاث جولات وهي 14 و15 و16.



وينال كل فائز مبلغ 50 ألف ريال.