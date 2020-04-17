"الشثري" يستعرض مواقف تربوية في جائحة كورونا خلال محاضرة عبر يوتيوب

ضمن برامج "الشؤون الإسلامية" التوعوية برعاية الوزير آل الشيخ

يلقي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري, مساء اليوم الجمعة, في تمام الساعة الثامنة مساءً محاضرة علمية بعنوان "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا"، عبر البث المباشر لقناة الشؤون الإسلامية بمنصة اليوتيوب.

وفي التفاصيل، يتطرق الدكتور سعد الشثري خلال المحاضرة لعدد من المحاور في سماحة الإسلام ويسر الشريعة في رفع الحرج عن المسلم وقت الوباء، إلى جانب استعراض عدد من المواقف الدعوية والتربوية في جائحة كورونا وتقديم جملة من التوجيهات.

وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج الدعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التي تتواصل فعالياتها بعنوان (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة.

وتنضم هذه المحاضرة إلى جهود الوزارة للتوعية والإرشاد من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة والمستخدمة في إيصال رسالتها المجتمعية والتوعوية، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 01:05 AM

ضمن برامج "الشؤون الإسلامية" التوعوية برعاية الوزير آل الشيخ

"الشثري" يستعرض مواقف تربوية في جائحة كورونا خلال محاضرة عبر يوتيوب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يلقي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري, مساء اليوم الجمعة, في تمام الساعة الثامنة مساءً محاضرة علمية بعنوان "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا"، عبر البث المباشر لقناة الشؤون الإسلامية بمنصة اليوتيوب.

وفي التفاصيل، يتطرق الدكتور سعد الشثري خلال المحاضرة لعدد من المحاور في سماحة الإسلام ويسر الشريعة في رفع الحرج عن المسلم وقت الوباء، إلى جانب استعراض عدد من المواقف الدعوية والتربوية في جائحة كورونا وتقديم جملة من التوجيهات.

وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج الدعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التي تتواصل فعالياتها بعنوان (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة.

وتنضم هذه المحاضرة إلى جهود الوزارة للتوعية والإرشاد من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة والمستخدمة في إيصال رسالتها المجتمعية والتوعوية، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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